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Yılın fotoğrafları seçildi! İzmir'den bu kare damgasını vurdu
Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılının en iyi fotoğraflarına Türkiye'den iki kare girdi, karelerden birinde İzmir yer aldı. Koronavirüs salgını, ABD başkanlık seçimleri, kitlesel protestolar ve Beyrut patlaması yıla damga vurdu.
Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:04Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:08
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Uluslararası haber ajansı Reuters, beklenen kareleri yayınladı ve yaşananların bir daha unutulmayacağı 2020'nin fotoğrafları belli oldu.
Brezilya, Manaus Yılın fotoğraflarına tahmin edilebileceği gibi bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını damgasını vurdu.
ABD, Washington ABD başkanlık seçimleri, birçok ülkede gerçkeleşen kitlesel protestolar, Dağlık Karabağ savaşı, Beyrut patlaması, iklim değişikliği ve orman yangınları da yine öne çıkan başlıklar oldu.
BELARUS Filipinler'den Meksika'ya, Belarus'tan Güney Kore'ye, Brezilya'dan Hindistan'a, Japonya'dan Haiti'ye, İran'dan İtalya'ya, Çin'den Kenya'ya, İngiltere'den Rusya'ya yeryüzünün neredeyse her noktası, yılın albümünde.
TÜRKİYE Reuters'ın seçkisine Türkiye'den foto muhabiri Ümit Bektaş'ın çektiği iki kare girdi. Bunlardan biri, yoğun bakım hemşiresi Dilara Fahrioğlu.