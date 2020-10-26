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Haberler Galeri Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

Çalışanlar dikkat! Yıllık izinler en az kaç gün olur? İşyeri değişikliğinde süreç nasıl işler? İzin tarihini kim belirler? işte çalışma hayatında izinlerle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:44
Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

Çalışanların uzun süre emek verdikleri işyerinden başka bir işyerine geçmeleri halinde işverenler farklı ise yıllık izin süreleri baştan işlemeye başlıyor. Dolayısıyla çalışan ilk dönemlerde daha az izin kullanabiliyor. Çalışanın bir süre çalıştıktan sonra tekrar eski işyerine dönmesi halindeyse yıllık izin hakkının tekrar baştan başlayıp başlamayacağı tartışma konusu oluyor.

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Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

Yıllık ücretli izin süreleri İş Kanunu'nda belirlenmiştir. Bu konudaki kanun maddesi nisbi emredici hukuk kuralı şeklindedir. Yani bir alt sınır vardır, fakat bir üst sınır yoktur. Kanunda belirlenen izin sürelerini kullanabilmenin temel koşulu o işyerinde en az bir yıldır çalışıyor olmaktır.

Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

14 GÜNDEN AZ OLMAZ
Bazen işverenler bir yılını doldurmayan çalışanlarına da avans izin kullandırır. Bu tamamen işverenin inisiyatifinde olan bir konu. İş Kanunumuz'a göre; 1 yıldan 5 yıla kadar çalışmış işçiye 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışmış işçiye 20 günden, 15 yıl ve daha fazla çalışmış işçiye 26 günden az izin verilemez. Bu süreler asgari sürelerdir. İşveren isterse hedefi tutturan işçiye ilave izin verebileceği gibi, toplu iş sözleşmesiyle daha uzun izin belirlenebilir. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere ise 20 günden az izin verilemez.

Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

TAMAMI MI YOKSA PARÇA PARÇA MI?
İşçilerin işyerleriyle anlaşmazlık yaşadığı bir konu da izinlerin ne zaman, ne şekilde kullanılacağı konusu. Bu konudaki karar yetkisi kural olarak işverene aittir. Çalışanın itirazı sonucu değiştirmez. Fakat işverenin bu yöndeki yönetim hakkı ancak yıllık iznin tamamını kullandıracaksa mümkün.

Yıllık izin kullanacaklar dikkat! Çalışan herkesi ilgilendiriyor...

Eğer yıllık izni parçalara bölmek istiyorsa işçiden onay alması gerekiyor. Dolayısıyla işveren parçalara bölmek istediğinde çalışan bir bölümünü kendisine uygun zamanda kullanmaya işvereni zorlayabilecektir. Konuyu bu şekilde bilmeyen çalışanlar işverenleriyle anlaşmazlık yaşayabiliyor.

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