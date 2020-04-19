Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından sürülerek çıkarıldı

Türk Sahil Güvenlik botu Türk karasularında 3 Yunan Sahil Güvenlik botunun olduğunu tespit etti ve taktik manevralar yapmaya başladı. Olayın ardında hızlı bir şekilde bölgeye 5 Türk Sahil Güvenlik botu daha intikal etti ve Yunan unsurları başarılı bir operasyon ile Türk karasularından Türk botları tarafından kovalanarak çıkarıldı. Bu gergin anlar ise kameralara yansıdı. Türk Sahil Güvenlik botlarının karasuyu ihlali yapan Yunan botlarını koşturması dikkatleri çekti.