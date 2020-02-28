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Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 18:12 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 18:12
Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

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Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Yanlarında getirdikleri topla futbol oynayan, ısınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlere Yunan polisi ses ve ardından biber gazı bombası attı.

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, Türkiye ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı. Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Türkiye, İdlib'deki alçak saldırının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmama kararı aldı. .

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