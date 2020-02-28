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Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren düzensiz göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 18:12 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





