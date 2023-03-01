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Yunanistan'da katliam gibi kaza: 32 ölü

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treni rayda ilerlerken bir anda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





