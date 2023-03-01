Yunanistan'da katliam gibi kaza: 32 ölü
Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treni rayda ilerlerken bir anda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı.
Giriş Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:28
Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 10:04
Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpıştı.
Bazı vagonlar raydan çıkarken, bölgeden alevler yükseldi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, feci kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi ise yaralandı.