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Haberler Galeri Yunanistan'da katliam gibi kaza: 32 ölü

Yunanistan'da katliam gibi kaza: 32 ölü

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treni rayda ilerlerken bir anda kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 10:04
Yunanistan’da katliam gibi kaza: 32 ölü

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

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Yunanistan’da katliam gibi kaza: 32 ölü

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde bir yük treni ile yolcu treni kafa kafaya çarpıştı.

Yunanistan’da katliam gibi kaza: 32 ölü

Bazı vagonlar raydan çıkarken, bölgeden alevler yükseldi.

Yunanistan’da katliam gibi kaza: 32 ölü

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yunanistan’da katliam gibi kaza: 32 ölü

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, feci kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi ise yaralandı.

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