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Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem, Kahramanmaraş dahil 10 ilde büyük yıkımlara sebep olurken felaketten etilenen insan sayısı 13,5 milyona ulaştı. Bu rakam, 28 ülkenin nüfusundan daha fazlaydı. O ülkeler şöyle sıralandı...
Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:38
Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:38
Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!
Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!