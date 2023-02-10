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Yüzyılın felaketinden etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem, Kahramanmaraş dahil 10 ilde büyük yıkımlara sebep olurken felaketten etilenen insan sayısı 13,5 milyona ulaştı. Bu rakam, 28 ülkenin nüfusundan daha fazlaydı. O ülkeler şöyle sıralandı...

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:38 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





