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Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya'da kalp şeklinde donmuş göl
Ege'de hava şartları sertleşti, birçok bölgesinde kar görüldü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar hafta sonu kaçamakları için gezecek rotalara akın etti. Kütahya Simav'da bulunan Gölcük Yaylası'da yer alan kalp şeklindek göl ilgi çekiyor. Tamamen donan göl ve çevresi, harika kış manzaraları ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:49Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:49
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle Gölcük Yaylası'nda tamamen buz tutan kalp şeklindeki göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.
Yaylada soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan göl, kış manzaralarıyla ziyaretçi çekiyor.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine, karaçamla kaplı yaylanın kar yağışı nedeniyle ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.
"BU BÖLGE, EGE'NİN PARLAYAN YILDIZI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"
Yaylanın ve krater gölünün her mevsim güzel olduğunu belirten Biçer, şöyle konuştu:
"Gölcük Yaylası'na yerli turistin yanında yabancı turistler de gelmeye başladı. Yaptığımız yatırımlarla da bu bölge, Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor. Yayladaki krater gölü havadan bakıldığında kalbe benziyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle tamamen donan göl, ayrı bir güzelliğe büründü."