  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya'da kalp şeklinde donmuş göl

Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya'da kalp şeklinde donmuş göl

Ege'de hava şartları sertleşti, birçok bölgesinde kar görüldü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar hafta sonu kaçamakları için gezecek rotalara akın etti. Kütahya Simav'da bulunan Gölcük Yaylası'da yer alan kalp şeklindek göl ilgi çekiyor. Tamamen donan göl ve çevresi, harika kış manzaraları ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:49 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:49
Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya’da kalp şeklinde donmuş göl

Kütahya'nın Simav ilçesinde, hava sıcaklarının düşmesi nedeniyle Gölcük Yaylası'nda tamamen buz tutan kalp şeklindeki göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya’da kalp şeklinde donmuş göl

İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları'na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.

Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya’da kalp şeklinde donmuş göl

Yaylada soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan göl, kış manzaralarıyla ziyaretçi çekiyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, AA muhabirine, karaçamla kaplı yaylanın kar yağışı nedeniyle ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya’da kalp şeklinde donmuş göl

"BU BÖLGE, EGE'NİN PARLAYAN YILDIZI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Yaylanın ve krater gölünün her mevsim güzel olduğunu belirten Biçer, şöyle konuştu:

Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya’da kalp şeklinde donmuş göl

"Gölcük Yaylası'na yerli turistin yanında yabancı turistler de gelmeye başladı. Yaptığımız yatırımlarla da bu bölge, Ege'nin parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor. Yayladaki krater gölü havadan bakıldığında kalbe benziyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle tamamen donan göl, ayrı bir güzelliğe büründü."

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Menderes’te sevgililer günü yoğunluğu! Tüm Türkiye’ye buradan gidiyor
Menderes'te sevgililer günü yoğunluğu! Tüm Türkiye'ye buradan gidiyor