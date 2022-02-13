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Ziyaretçileri büyüleyen manzara! Kütahya'da kalp şeklinde donmuş göl

Ege'de hava şartları sertleşti, birçok bölgesinde kar görüldü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar hafta sonu kaçamakları için gezecek rotalara akın etti. Kütahya Simav'da bulunan Gölcük Yaylası'da yer alan kalp şeklindek göl ilgi çekiyor. Tamamen donan göl ve çevresi, harika kış manzaraları ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:49 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 12:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





