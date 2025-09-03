14 yıllık evlilik bitiyor! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985, Hamburg, Almanya doğumlu Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu. İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap'dan diksiyon eğitimi aldı.