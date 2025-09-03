  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
14 yıllık evlilik bitiyor! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor

14 yıllık evlilik bitiyor! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşanıyor

Doktorlar dizisi ile hafızalarda yer edinen Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. 14 yıllık evlilik iddialara göre sona eriyor. İşte Yasemin-İzzet Özilhan'ın boşanma tarihi...

Biri 13, diğeri 12 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Yasemin-İzzet Özilhan çifti, bir süredir ayrılık dedikodularıyla gündemdeydi.

Özilhan Ailesi'ne yakın kaynaklar, çiftin ayrılık kararı aldığı ve evliliklerini resmi olarak bitirmeye hazırlandıkları haberlerini doğruladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çifte yakın kaynaklar ayrılık haberini doğruladı ikilinin bu hafta boşanacağını iddia etti.

Kısa sürede yayılan dedikodular sonrasında, ünlü çiftten herhangi bir açıklama gelmedi.

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985, Hamburg, Almanya doğumlu Türk aktris, model, dizi ve sinema oyuncusu. İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap'dan diksiyon eğitimi aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan'ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.