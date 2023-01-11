80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Küre Ödülleri'nin 80'incisi düznelendi. Komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüller sahiplerini buldu. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...
Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:22Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:47
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80. Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hilton Hotel'de ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre, bu sene geçmiş yılları aratmayan bir törenle sahiplerini buldu.