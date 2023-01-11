80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

80. Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hilton Hotel'de ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre, bu sene geçmiş yılları aratmayan bir törenle sahiplerini buldu.

İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...