80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

Kazanan: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Margot Robbie, Babylon

Anya Taylor-Joy, The Menu

Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande

Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris

