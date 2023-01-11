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Haberler Galeri 80.Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

80.Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Televizyon ve sinema dünyasının en iyilerinin belirlendiği Altın Küre Ödülleri'nin 80'incisi düznelendi. Komedyen Jerrod Carmichael'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede ödüller sahiplerini buldu. İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:22 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 10:47
80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

80. Altın Küre Ödülleri, dün gece Beverly Hilton Hotel'de ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre, bu sene geçmiş yılları aratmayan bir törenle sahiplerini buldu.

İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları...

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80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

EN İYİ KADIN OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

Kazanan: Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Margot Robbie, Babylon
Anya Taylor-Joy, The Menu
Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande
Lesley Manville, Mrs. Harris Goes to Paris
Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

Kazanan: Austin Butler, Elvis

Austin Butler, Elvis
Brendan Fraser, The Whale
Hugh Jackman, The Son
Bill Nighy, Living
Jeremy Pope, The Inspection

80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

EN İYİ DİZİ (DRAM)

Kazanan: House of the Dragon

Better Call Saul
The Crown
House of the Dragon
Ozark
Severance

80.Altın Küre Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

EN İYİ ERKEK OYUNCU - MÜZİKAL YA DA KOMEDİ

Kazanan: Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Diego Calva, Babylon
Daniel Craig, Glass Onion: A Knives Out Mystery
Adam Driver, White Noise
Colin Farrell, The Banshees of Inisherin
Ralph Fiennes, The Menu

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