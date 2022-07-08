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Haberler Galeri ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi feci şekilde can verdi

ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi feci şekilde can verdi

'One Tree Hill' adlı gençlik diziyle tanınan ABD'li oyuncu Bevin Prince'in 33 yaşındaki eşi William Friend, Kuzey Karolina'da yaptığı tekne gezisi sırasında yıldırım düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:06 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2022 Cuma 10:30
ABD’li oyuncu Bevin Prince’ın eşi feci şekilde can verdi

Amerikan gençlik dizisi One Tree Hill'in yıldızı Bevin Prince'in altı yıl önce nikah masasına oturduğu eşi William Friend, Kuzey Karolina'daki Masonboro Adası'nda arkadaşlarıyla tekne gezisi sırasında üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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ABD’li oyuncu Bevin Prince’ın eşi feci şekilde can verdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yerel haber kanalı WETC6'ya göre; 33 yaşında hayata veda eden Friend'e, kazanın ardından acil müdahale yapıldığı ancak ambulansta hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’li oyuncu Bevin Prince’ın eşi feci şekilde can verdi

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLARDI

William Friend ile 39 yaşındaki karısı Bevine Prince, 2016 yılında evlenmişti.

ABD’li oyuncu Bevin Prince’ın eşi feci şekilde can verdi

Çift, geçen 21 Mayıs'ta da evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı. İşin en trajik yanı ise William Friend'in 34'üncü doğum gününe sadece bir hafta kala böyle talihsiz bir olay sonucu hayata veda etmesi oldu.

ABD’li oyuncu Bevin Prince’ın eşi feci şekilde can verdi

Çift, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl önce New York'tan Bevin Prince'in doğup büyüdüğü yere yani Kuzey Karolina'nın Wilmington şehrine taşınmıştı.

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