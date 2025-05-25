‘Aile Saadeti’nden ilk tanıtım yayınlandı!

Yüzler Aile Saadeti ile gülecek…

İzleyici ile buluşmak için gün sayan dizinin ilk tanıtımda, Hüner Coşkuner'in "Seni Nasıl Sevsem Acaba?" şarkısına eşlik eden oyuncuların neşesi ve uyumu gözlerden kaçmadı.