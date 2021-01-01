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Haberler Galeri Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Haftalık dizi formatında yayınlanacak olan Atv'nin yeni dizisi Akıncı aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi genç oyuncuların yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosu ve konusu ile Akıncı dizisi oldukça iddialı geliyor. Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı 1. bölüm ile 1 Ocak Cuma günü ( bu akşam) saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2021 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2021 Cuma 09:00
Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

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Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Kim bu Akıncı? Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Akıncı 1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister.

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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