Akıncı dizisi gümbür gümbür geliyor! Nefesler tutuldu...

Haftalık dizi formatında yayınlanacak olan Atv'nin yeni dizisi Akıncı aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi genç oyuncuların yanı sıra usta isimlerin de yer aldığı oyuncu kadrosu ve konusu ile Akıncı dizisi oldukça iddialı geliyor. Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı 1. bölüm ile 1 Ocak Cuma günü ( bu akşam) saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.