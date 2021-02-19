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Haberler Galeri Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı sıra dışı hikayesiyle izleyiciden tam not alırken dizi oyuncuları da mercek altına alındı. Akıncı'da Nergis karakterine hayat veren Büşra Develi, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Develi, güzelliğiyle de ilgi odağı oldu. Dizide başrolü paylaştığı Şükrü Özyıldız ile yakaladıkları uyum izleyiciler tarafından sevilirken Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu. Develi hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Büşra Develi ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 16:00
Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

Akıncı dizisinde canlandırdığı Nergis karakteriyle ilgi odağı olan Büşra Develi, özel hayatıyla mercek altına alındı. Develi hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun yaşını merak etti. İşte Büşra Develi ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ
18 Şubat 1988

Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

ALİNA BOZ
14 Haziran 1998

Akıncı’nın Nergis’i Büşra Develi milyonları şaşırttı! Meğer…

MELİS SEZEN
2 Ocak 1997

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