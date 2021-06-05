Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi sosyal medyayı salladı! Bakın aslen nereliymiş...

Cuma akşamları ATV'de seyircisiyle buluşan Akıncı dizisi sıra dışı hikayesiyle seyircilerden tam not aldı. Akıncı dizisinde Nergis karakterini canlandıran Büşra Develi, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiren Büşra Develi, başrolü paylaştığı Şükrü Özyıldız ile yakaladıkları uyum diziseverlerden kaçmadı. Özel hayatı merak edilen Büşra Develi'nin yaşı da sosyal medyada gündem oldu. İşte başta Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız olmak üzere ünlülerin yaşları...