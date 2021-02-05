Haberler Galeri Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın yıllar önceki mesleği bakın neymiş?

Akıncı'nın yıldızı Şükrü Özyıldız'ın yıllar önceki mesleği bakın neymiş?

ATV'nin Türk televizyonlarında çığır açacak olan dizisi Akıncı yayına girdiğinden beri büyük ilgiyle karşılaştı dizide başrol olarak boy gösteren olan yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair her detay merak konusu oldu. Şükrü Özyıldız'ın hayatına dair araştırmalar yapan milyonlar yıllar önce Portekiz'de icra ettiği sporu öğrenince şaşkına döndü. İşte Şükrü Yıldız'la ilgili bilinmeyen o gerçek...

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2021 Cuma 16:34 Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2021 Cuma 16:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





