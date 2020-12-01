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Haberler Galeri Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde izleyicileri ekran başına kilitleyen Alemin Kralı dizisi, oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Özellikle dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir, yaşadığı değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor. İzleyici karşısına ilk çıktığında henüz 12 yaşında olan Birsu Demir, 20'li yaşlarına geldiğine bambaşka bir insan oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Demir'in yaşadığı değişim ve güzelliği kendisine hayran bıraktı. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2020 Salı 14:23
Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, yıllar içinde yaşadığı değişimle kendisine hayran bıraktı. İlk televizyon karşısına çıktığında henüz 12 yaşında olan Birsu Demir, yıllar içinde bambaşka biri haline geldi.

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Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Arda Turan

Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

Merve Boluğur

Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!

İdo Tatlıses

Alemin Kıralı dizisinin Oben’i Birsu Demir değişimiyle sosyal medyayı salladı!
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