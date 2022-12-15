Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen haber!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir açıklamada bulundu. Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurdu.