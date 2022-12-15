Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen haber!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir açıklamada bulundu. Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:02Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:13
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Güllü, bir magazin programına konuk oldu. Birçok kişinin Bergen'in şarkılarını mahvettiğini söyleyen Güllü, "Ben arabesk fantazi sanatçısıyım, herkes kendi işini yapsın. Arabesk adı altında Bergen'in şarkısını 150 kişi okudu. Mahvettiniz be kardeşim, yapmayın lütfen" dedi.