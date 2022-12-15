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Haberler Galeri Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen haber!

Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen haber!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla hafızalarda yer edinen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından hayranlarını üzen bir açıklamada bulundu. Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 09:02 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 10:13
Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen haber!

Güllü, bir magazin programına konuk oldu. Birçok kişinin Bergen'in şarkılarını mahvettiğini söyleyen Güllü, "Ben arabesk fantazi sanatçısıyım, herkes kendi işini yapsın. Arabesk adı altında Bergen'in şarkısını 150 kişi okudu. Mahvettiniz be kardeşim, yapmayın lütfen" dedi.

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Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen haber!

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Aleyna Tilki, son sağlık durumu ile ilgili üzücü bir haberi hayranlarıyla paylaştı.

Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen haber!

"SES TELLERİM YIRTILDI BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

Sosyal medyadan açıklama yapan Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim.

Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen haber!

Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" diye konuştu.

Aleyna Tilki’den hayranlarını üzen haber!

Yaptığı açıklamaya devam eden genç şarkıcı, "Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin" ifadelerini kullandı.

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