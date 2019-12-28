  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkıları ve danslarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar magazin dünyasının da takibinde. Son olarak Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisindeki kıyafetiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, mini eteğiyle çok konuşulmuştu. Frikik vermemek için partide çok çaba harcayan Tilki, şimdilerde ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da öpücüklü poz paylaşan Tilki, yine çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:38 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2019 Cumartesi 10:41
Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Aleyna Tilki, yine sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram'da öpücüklü poz paylaşan Tilki, yine çok konuşuldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Son olarak Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisindeki kıyafetiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, mini eteğiyle çok konuşulmuştu. Frikik vermemek için partide çok çaba harcayan Tilki, şimdilerde ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettiriyor.

Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Instagram hesabından 2,5 milyon takipçisini olan genç şarkıcı, ayna karşısında dudaklarını uzattığı pozunu paylaştı.

Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Aleyna'nın söz konusu paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki gösterdi.

Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkıları ve danslarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar magazin dünyasının da takibinde. Sevenlerinin adeta mercek altına aldığı Aleyna Tilki'nin makyajsız fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu
Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir işletmeci oldu
BİZE ULAŞIN