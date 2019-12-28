Aleyna Tilki'nin öpücüğü olay oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Genç popçu Aleyna Tilki, şarkıları ve danslarıyla olduğu kadar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da gündemde kalmaya devam ediyor. Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar magazin dünyasının da takibinde. Son olarak Acun Ilıcalı'nın yılbaşı partisindeki kıyafetiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, mini eteğiyle çok konuşulmuştu. Frikik vermemek için partide çok çaba harcayan Tilki, şimdilerde ise Instagram paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da öpücüklü poz paylaşan Tilki, yine çok konuşuldu.