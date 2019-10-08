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Alişan'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Alişan yine dikkatleri üzerine çekti. Eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile hayranları tarafından özel hayatı yakından takip edilen Alişan'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Alişan'ın yıllar önceki hali...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 20:42 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 20:47
Alişan'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Buse Varol ile evlilikleri parmak ısırtan Alişan magazin dünyasından sonra bu kez de sosyal medyada gündem oldu. Alişan'ın eski halini ilk kez gören takipçileri hayrete düştü. İşte Alişan ve ünlülerin çocukluk/ gençlik yılları...

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Alişan'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

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Alişan'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı

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