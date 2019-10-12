Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

7. Koğuştaki Mucize filmi ve Çukur dizisindeki performansıyla izleyiciyi kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli dikkatleri yine üzerine çekti. 7. Koğuştaki Mucize filminde Memo ve Çukur'daki Yamaç Koçovalı karakteriyle alkış alan yakışıklı oyuncu bu kez yaşıyla gündem oldu. Ünlü oyuncuyu yakından tanımak isteyen izleyiciler tarafından merak edilen 'Aras Bulut İynemli hangi dizilerde oynadı, Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kim, Aras Bulut İynemli'nin boyu kaç' gibi sorulara 'Aras Bulut İynemli kaç yaşında' da eklendi. Bakın 7. Koğuştaki Mucize ve Çukur'un başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli kaç yaşındaymış...