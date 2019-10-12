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Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

7. Koğuştaki Mucize filmi ve Çukur dizisindeki performansıyla izleyiciyi kendine hayran bırakan Aras Bulut İynemli dikkatleri yine üzerine çekti. 7. Koğuştaki Mucize filminde Memo ve Çukur'daki Yamaç Koçovalı karakteriyle alkış alan yakışıklı oyuncu bu kez yaşıyla gündem oldu. Ünlü oyuncuyu yakından tanımak isteyen izleyiciler tarafından merak edilen 'Aras Bulut İynemli hangi dizilerde oynadı, Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi kim, Aras Bulut İynemli'nin boyu kaç' gibi sorulara 'Aras Bulut İynemli kaç yaşında' da eklendi. Bakın 7. Koğuştaki Mucize ve Çukur'un başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli kaç yaşındaymış...

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 21:34
Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

7. Koğuştaki Mucize filminin vizyona girmesinin ardından filmde Memo karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, yine performansıyla tüm beğenileri topladı. Son dönemlerde rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı haline gelen ünlü oyuncu hakkında merak edilenlere yenisi eklendi. 7. Koğuştaki Mucize ve Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin bu kez yaşı internette en çok araştırılanlar arasına girdi. İşte Aras Bulut İynemli ve ünlülerin yaşları...

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Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

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Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

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Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

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Aras Bulut İynemli hakkında şaşırtan gerçek!

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