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Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan'ın makyajsız hali 'yok artık' dedirtti!
Arıza dizisinin genç yıldızı Ayça Ayşin Turan 'Halide' karakteriyle dikkat çekiyor. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de göz dolduran Ayça Ayşin Turan'ın özel hayatı milyonlar tarafından merakla araştırılıyor. Turan'la ilgili araştırmalarda bulunan hayranları ünlü oyuncunun makyajsız fotoğrafını bulunca şaşkına döndü. İşte Arıza'nın Halide'si Ayça Ayşin Turan ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...
Giriş Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:26Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:26
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Arıza'nın Halide Gürkan'ı genç oyuncu Ayça Ayşin Turan son yılların en fazla takip oyuncularından birisi.