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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle herkesin gönlüne giren Özgür Ozan, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu ünlü oyuncu arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çeviriyor. İşte birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri. Özgür Ozan, 1966 doğumlu Bolu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı.

Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:03
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Arka Sokaklar dizisinde 13 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Hande Soral ile devam ediyoruz. Güzel oyuncu ile aynı mesleği yapan Esra Bilgiç, Hande Soral'a neredeyse tıpa tıp benziyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü!

Esra Bilgiç'in kaşları, gözleri ve ağız yapısı ile Hande Soral'ı ayırmak çok zor.

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