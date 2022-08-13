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Haberler Galeri Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken, şimdilerde ekranlardan uzakta kalan oyuncu Aslı Enver hakkında geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Güzel oyuncu hakkında şimdi ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:04 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:15
Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver'in adı, aradan geçen kısa bir sürenin ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı.

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Aslı Enver hakkında bomba iddia!

İkili bir arada bile gözükmeden ilişkilerini bitirdi. Bir türlü mutluluğu yakalayamadı.

Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Enver daha sonra Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı.

Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve 'Her şey çok güzel, yolunda gidiyor' diyen oyuncu, Öztarhan ile yollarını ayırdı.

Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak'ta buldu.

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