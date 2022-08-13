Aslı Enver hakkında bomba iddia!

Paylaşımları ve özel hayatıyla dikkat çeken, şimdilerde ekranlardan uzakta kalan oyuncu Aslı Enver hakkında geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Güzel oyuncu hakkında şimdi ise bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:04Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:15
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Şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver'in adı, aradan geçen kısa bir sürenin ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı.