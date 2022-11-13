Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!

Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi. Yeni yılda evlenmesi beklenen çift sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdiği o anları sosyal medyadan paylaştı.