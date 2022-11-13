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Haberler Galeri Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!

Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi. Yeni yılda evlenmesi beklenen çift sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdiği o anları sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:37 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:44
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan sürpriz nikah!

38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından sevenleri ile paylaştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan sürpriz nikah!

Aslı Enver, bir dizi fotoğrafa yer verdiği paylaşımına "Evet" notunu da ekledi.

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan sürpriz nikah!

Enver'in takipçilerinden bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan sürpriz nikah!

Aslı Enver'in bir süredir birlikte olduğu Gökbudak'ın, güzel oyuncuya yıl başında evlilik teklif etmesi bekleniyordu.

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak’tan sürpriz nikah!

EVDE, AİLE ARASINDA
Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evde aile arasında yapılan bir törenle evlendiği ortaya çıktı.

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