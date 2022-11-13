Ünlü oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine girdi. Yeni yılda evlenmesi beklenen çift sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdiği o anları sosyal medyadan paylaştı.
Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:37Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:44
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Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan sürpriz nikah!
38 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Enver, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi. Güzel oyuncu mutlu haberi Instagram hesabından sevenleri ile paylaştı.