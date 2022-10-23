  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle mi beraber?

'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle mi beraber?

Cem Belevi ile ayrılığıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Derici, iddialara göre cinsel saldırıdan 12 yıl hapis istemi ile yargılanan Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:34
'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?
’At gibi aşığım’ demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?

Özel hayatı ile çok konuşulan İrem Derici, Cem Belevi ile ayrılığı sonrası yeni bir isimle anılıyor. Derici en son "At gibi aşığım" itirafında bulunarak hayranlarını merak ettirmişti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?
’At gibi aşığım’ demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?

Herkes İrem Derici'nin yeni aşkını merak ederken tv100'deki iddia gündeme bomba gibi düştü.

'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?
’At gibi aşığım’ demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?

İddialara göre; İrem Derici, cinsel saldırıdan en az 12 yıl hapis istemiyle dava açılan, görüştüğü genç kadınla zorla birlikte olduğu iddiasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş ile iki aya yakın süredir birlikte.

'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?
’At gibi aşığım’ demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?

YAŞ FARKI GÜNDEM OLDU

Derici ve Kurtuluş Kuş'ın ilişkisine "Reklam aşkı", "Yapma İrem yakma kendini" yorumları yağdı. İkilinin arasındaki yaş farkı da gündem oldu. Derici 35 yaşındayken Kurtuluş Kuş ise 25 yaşında.

'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?
’At gibi aşığım’ demişti...İrem Derici o isimle aşk mı yaşıyor?

İREM DERİCİ'DEN İLK TEPKİ

Derici çıkan iddiaların ardından sosyal medya fenomenlerinden birinin kendisine attığı mesaja verdiği tepkiyle dikkat çekti. Derici'nin tepkisi iddiaları yalanlıyor olarak algılandı.

  • SON DAKİKA