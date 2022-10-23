'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle mi beraber?

'At gibi aşığım' demişti...İrem Derici o isimle mi beraber?

Cem Belevi ile ayrılığıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, yeni bir aşka yelken açtı. Derici, iddialara göre cinsel saldırıdan 12 yıl hapis istemi ile yargılanan Kurtuluş Kuş ile aşk yaşıyor.