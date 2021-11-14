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atv'de Destan geliyor! Geri sayım başladı

'Destan'la izleyici heyecan dolu efsanevi bir yolculuğa çıkacak! atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı 'Destan' için geri sayım başladı.

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 11:56 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 12:02
atv’de Destan geliyor! Geri sayım başladı

Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen 'Destan'ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı.

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atv’de Destan geliyor! Geri sayım başladı

Yeni tanıtım 'Destan'ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

atv’de Destan geliyor! Geri sayım başladı

Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen 'Destan'ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı.

atv’de Destan geliyor! Geri sayım başladı

Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak 'Destan' dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek.

atv’de Destan geliyor! Geri sayım başladı

Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

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