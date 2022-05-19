  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı

Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, yaz sezonunu erken açtı. Güzel oyuncu, plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Turan, takipçilerini bu paylaşımla adeta mest etti.

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:55 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:14
Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı

Ekranlara veda eden dizisindeki partneri Alp Navruz ile gerçek hayatta da sevgili olan Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı

Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu, deniz kıyısında güzelliğini gözler önüne serdiği pozlarıyla dikkat çekti.

Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı

29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı elbisesi ile deniz kıyısından hayranlarının beğenisine sunduğu pozlarıyla adeta göz doldurdu.

Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı

İşte Ayça Ayşin Turan'ın çok beğenilen paylaşımları...

Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı
  • SON DAKİKA