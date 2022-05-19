Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı, paylaşımını yaptı
Yer aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan, yaz sezonunu erken açtı. Güzel oyuncu, plajda verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Turan, takipçilerini bu paylaşımla adeta mest etti.
Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:55Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:14
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Ekranlara veda eden dizisindeki partneri Alp Navruz ile gerçek hayatta da sevgili olan Ayça Ayşin Turan yaz sezonunu açtı.