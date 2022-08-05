Başkan Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisi konulan ve şu an karantina olan 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ı telefon ile aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, Ajda Pekkan'a şifa temennisinde bulundu.
Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:04Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:22
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.