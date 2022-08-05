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Başkan Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisi konulan ve şu an karantina olan 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ı telefon ile aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, Ajda Pekkan'a şifa temennisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:04 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:22
Başkan Erdoğan’dan Ajda Pekkan’a geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan’dan Ajda Pekkan’a geçmiş olsun telefonu

Görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Ajda Pekkan’a geçmiş olsun telefonu

Öte yandan karantinaya alınan Pekkan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan’dan Ajda Pekkan’a geçmiş olsun telefonu

76 yaşındaki Pekkan, "Tüm dostlarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim.

Başkan Erdoğan’dan Ajda Pekkan’a geçmiş olsun telefonu

Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma…

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