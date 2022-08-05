Başkan Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisi konulan ve şu an karantina olan 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ı telefon ile aradı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, Ajda Pekkan'a şifa temennisinde bulundu.