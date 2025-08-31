Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarını şoke eden video: Kimse bu haberi tahmin edemedi

Bir süredir sessiz kalan ünlü oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sosyal medyada yayınladıkları video ile takipçilerini ters köşe yaptı. Hayranlar videonun başında ayrılık açıklaması beklerken, sonunda gelen müjde herkesi hem şaşırttı hem sevindirdi. 10 yıllık evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, bu sürpriz haberle yeniden gündeme oturdu.

