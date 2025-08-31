Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'dan hayranlarını şoke eden video: Kimse bu haberi tahmin edemedi
Bir süredir sessiz kalan ünlü oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, sosyal medyada yayınladıkları video ile takipçilerini ters köşe yaptı. Hayranlar videonun başında ayrılık açıklaması beklerken, sonunda gelen müjde herkesi hem şaşırttı hem sevindirdi. 10 yıllık evliliklerini gözlerden uzak sürdüren çift, bu sürpriz haberle yeniden gündeme oturdu.
Ünlü oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, tam 10 yıl önce nikâh masasına oturmuş ve dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.
Gözlerden uzak, sakin bir yaşam tercih eden çift, yıllar sonra hayranlarını sevindiren sürpriz bir haberle gündeme geldi.
Sosyal medyada paylaştıkları video ile takipçilerini şaşırtan ikili ters köşe yaptı.
Hayranları ayrılık açıklaması beklerken ikiliden bebek müjdesi geldi.
"ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ BEKLİYORUZ"
Begüm Öner, açıklama videosunda şu sözleri dile getirdi:
"Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren bir evliliğimiz var ve bu süreci sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün sizlerle önemli bir paylaşım yapmak istedik. Hakkımızda çıkacak yalan haberlere kulak asmayın, bize inanın."
Ceyhun Fersoy ise esprili bir dille ekledi:
"Begüm'ün dediği gibi iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de... Ama şimdi güzel bir haberimiz var: Efendim, üçüncü kişiyi bekliyoruz."