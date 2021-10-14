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Haberler Galeri Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

Bensu Soral ve Hakan Baş evliliğinde yaşanan sorunlar boşanma iddialarını da gündeme getirmişti. Çift tarafından yapılan ortak açıklamada 'Zamana ihtiyacımız var' denmişti. Ancak ünlü çiftin bugün tek celsede boşandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:05
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

Üç yıldır mutlu bir evlilik süren Bensu Soral ve Hakan Baş'ın son dönemlerde boşanacağı iddia edilmişti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

Bensu Soral ile Hakan Baş ise konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var."

Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

Ayrılık haberlerini her seferinde net bir dille yalanlayan ikilinin bugün boşandığı iddia edildi...

NE OLMUŞTU?
İş insanı Hakan Baş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren ile görüntülenmesi ve ardından Bensu Soral'ın partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkması boşanma söylentilerini güçlendirmişti.

Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

SOYADINI SİLMEDİ

Son olarak 'Cam Tavanlar' adlı dizide başrol oynayan Bensu Soral'ın, boşanmalarına rağmen Baş soyadını sosyal medya hesabından kaldırmadı.

Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!
Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı!

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Öte yandan önceki gün Baş ile boşanma aşamasında olan Soral, resim yaptığı bir karenin altına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi" mesajını yazmıştı.

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