Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Son dönemde evliliklerinin sallantıda olduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları 'doğru mu?' diye düşündürmüştü.Geçtiğimiz günlerde evinde gece yarısı verdiği havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Sonrasında Bensu Soral'ın 'Cam Tavanlar' dizisinden eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Bensu Soral'dan görüntüler üzerine açıklama gelirken, bomba gibi bir ihanet iddiası daha atılmıştı ortaya. İş insanı Hakan Baş oyuncu eşi Bensu Soral'ı, internet fenomeni Mina Ceran'la aldatıyor denmişti. Ceran ve Baş tarafından iddiaların asılsız olduğunu öğrenmiştik. Ünlü çift, evlilikleriyle ilgili son kararlarını verdiklerini açıkladılar. İşte detaylar...