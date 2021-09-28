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Haberler Galeri Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Son dönemde evliliklerinin sallantıda olduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları 'doğru mu?' diye düşündürmüştü.Geçtiğimiz günlerde evinde gece yarısı verdiği havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Sonrasında Bensu Soral'ın 'Cam Tavanlar' dizisinden eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. Bensu Soral'dan görüntüler üzerine açıklama gelirken, bomba gibi bir ihanet iddiası daha atılmıştı ortaya. İş insanı Hakan Baş oyuncu eşi Bensu Soral'ı, internet fenomeni Mina Ceran'la aldatıyor denmişti. Ceran ve Baş tarafından iddiaların asılsız olduğunu öğrenmiştik. Ünlü çift, evlilikleriyle ilgili son kararlarını verdiklerini açıkladılar. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:52 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 14:17
Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Bir süredir birlikte görüntü vermeyen ikilinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladığı konuşuluyordu.

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Önce, Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberleri gündeme geldi. Sonrasında ise Bensu Soral'ın ise eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar
Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden evlilikleri üzerine son karar

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." dedi.

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