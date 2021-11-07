Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Fatoş Yelliler üst üste yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi: "Çocuklarını düşünen bir baba annelerinden ayrı o iki evlat okul çağında çocuklar kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten elbette bekarsınız hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın yazık çok yazık..."