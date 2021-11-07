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Haberler Galeri Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Berdan Mardini ve eski eşi Fatoş Yelliler arasında sular durulmuyor. Mardini canlı yayında sevgilisi olduğunu söyleyince eski eşten yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 11:21 Güncelleme Tarihi: 7 Kasım 2021 Pazar 11:21
Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken, modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu itiraf eden Fatoş Yelliler, gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Eski eşinin itirafıyla büyük şok yaşayan ünlü türkücü çocuklarının velayeti almış ve Yelliler'i uyuşturucu kullanmakla suçlamıştı. Karşılıklı olarak suçlamalar devam ederken Mardini canlı yayında sevgilisi olduğunu söyledi.

Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Yatağını Mardini için süsleyen sevgilisiyle olduğu anları da paylaşan Mardini'ye eski eşi sert çıktı.

Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Fatoş Yelliler üst üste yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi: "Çocuklarını düşünen bir baba annelerinden ayrı o iki evlat okul çağında çocuklar kalkıp sosyal medyada başka kadınla yaşadıklarını paylaşmaz çocukların psikolojilerini umursamadığınız buradan belli zaten elbette bekarsınız hayatınızda biri olabilir ama evlatlarınızı düşünüp bunları bu kadar gözlerine sokmayın yazık çok yazık..."

Berdan Mardini yeni bir aşka yelken açtı eski eşi çıldırdı

Hızını alamayan Fatoş Yelliler açıklamasının devamında ise "Ben olsaydım mesela öncelikle ilk pastamı evlatlarımla keser onlarla kutlama yapar o kareleri paylaşırdım sonra hayatımdaki insanla bunu yapardım yine usulünce tabi; yatak odasından karelerle değil nerede sizdeki örf adetler madem bu kadar önemli sizin için?" yorumunda bulundu.

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