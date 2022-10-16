Billur Kalkavan’ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Kalkavan, yeni yaşına girmesine 18 gün kala yaşamını yitirdi.

MANTARA YENİLDİ

Ünlü oyuncunun uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi. Billur Kalkavan'ın ani vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyada dile getirdi.

