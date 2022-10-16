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Haberler Galeri Billur Kalkavan'ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

Billur Kalkavan'ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti. Yakın dostu Hamdi Alkan tarafından sosyal medyadan duyurulan ölüm haberi, tüm sanat camiasını derin yasa boğdu. Bu acı haberin ardından sanatçı dostları ve sevenleri #billurkalkavan etiketiyle üzüntülerini sosyal medyada dile getirdi.

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:12 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 10:12
Billur Kalkavan’ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. Kalkavan, yeni yaşına girmesine 18 gün kala yaşamını yitirdi.

MANTARA YENİLDİ

Ünlü oyuncunun uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Buğra Bahadırlı, yaptığı açıklamada, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" dedi. Billur Kalkavan'ın ani vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medyada dile getirdi.

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Billur Kalkavan’ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

HÜLYA KOÇYİĞİT

Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle.

Billur Kalkavan’ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

İZZET ÇAPA

"Canlarımızı kaybettiğimiz… Kalbimizin Bartın'da kaldığı bir gün… Kapkara bir sabahta… Billur Kalkavan'ın vefat haberi geldi yetmezmiş gibi acım bana… Bir canım daha gitti… Çok çok üzgünüm… İçimin acısını tarif edecek kelime yok… Rabbim hepsine rahmet eylesin…"

Billur Kalkavan’ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Ahhhhhh Billur… Ahhhhhh… Yattığın yer incitmesin… Ben Billur Hanım dediğim zaman, bana çok kızardı… Billur de bana derdi… Nurlarda uyu Billur…"

Billur Kalkavan’ın acı haberinin ardından ünlü isimlerden yürek burkan paylaşımlar...

HAMDİ ALKAN

"Billur Kalkavan aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde huzurla uyu Billurum."

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