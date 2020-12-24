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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Şaşırtan benzerlik...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Behice’si Esra Dermancıoğlu’nun kızı sosyal medyayı salladı! Şaşırtan benzerlik...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen diziye ikinci sezonunda katılan ve kilit rollerden birine hayat veren Esra Dermancıoğlu kızı Refia Dermancıoğlu ile gündem oldu. Kameralardan uzak büyüyen Refia Dermancıoğlu'nun annesine benzerliği sosyal medyayı salladı. İşte Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia Dermancıoğlu'nun inanılmaz benzerliği...
Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:13
ATV'deki üçüncü yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı.
Dermancıoğlu ile gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu'nun benzerliği görenleri şoke etti.
İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızın çok konuşulan görüntüsü ve ünlü isimlerin çocukları...