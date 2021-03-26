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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm ile benzerliği şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar Yaman’ı Vahide Perçin’in kızı Alize Gördüm ile benzerliği şaşırttı!
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin sosyal medyanın gündemine oturdu. Hünkar karakteriyle dizide kilit rollerden birini canlandıran ve başarılı performansıyla fenomen haline gelen Vahide Perçin bu sefer kızı Alize Gördüm ile gündem oldu. Bir dönem kızı ile aynı dizide rol alan Alize Gördüm ve Vahide Perçin'in anne kız olduğunu duyanlar çok şaşırdı. İkilinin benzerliği ise herkesi şoke etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar Yaman'ı Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm ve birçok ünlü ismin çocukları...
Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 13:47
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin başarılı oyunculuğuyla fenomen haline geldi. Ekranların en başarılı kadın oyuncularından biri olan Vahide Perçin bu kez kızı Alize Gördüm ile adından söz ettirdi. Bir dönem aynı dizide de rol alan anne kızın benzerliği herkesi şoke etti.
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