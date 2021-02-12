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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki tarzını görenler hayran kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'da Yamanların konağında çalışan bir hizmetliyi canlandıran Ebru Ünlü, dizideki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından sevenleri tarafından takibe alınan Ebru Ünlü'nün gerçek hayattaki hali sevenlerini şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova'daki Seher karakterinden çok farklı olan oyuncu fotoğraflarıyla takipçilerinden tam not aldı. İşte Seher'in gerçek hali...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 16:06
Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarının fenomen ismi Bir Zamanlar Çukurova'da Seher karakterine hayat veren Ebru Ünlü, gerçek hayattaki tarzıyla görenleri büyüledi. Bir Zamanlar Çukurova'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ebru Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sevenlerinden tam not aldı. İşte Seher'in gerçek hali…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Soner Sarıkabadayı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Soner Sarıkabadayı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Soner Sarıkabadayı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Seher’i Ebru Ünlü fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gülşen

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