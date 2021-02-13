Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle şok etti

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekranlarda olan Hilal Altınbilek, son zamanların en konuşulan oyuncularından oldu. 2011 yılında rol aldığı 'Derin Sular' dizisiyle ilk kez izleyiciler karşısına çıkan Hilal Altınbilek, Karagül dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğu ile şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Hilal Altınbilek güzelliğiyle de adında oldukça söz ettirdi. Altıbilek'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ise sosyal medyayı salladı. İşte Hilal Altıbnilek'in yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğrafları...