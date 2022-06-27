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Haberler Galeri Birce Akalay'ın tatil keyfi!

Birce Akalay'ın tatil keyfi!

Son dönemde dijital platformda yayınlanan projeleriyle gündeme gelen ve adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:38
Birce Akalay’ın tatil keyfi!

Geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülendiğinde "38 yaşındayım, rahatlıkla yazabilirsiniz. Ben böyle şeyden gocunmam" diyen oyuncu yine kusursuz fiziğiyle kumsalda ilgi odağıydı.

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Birce Akalay’ın tatil keyfi!

Posta'nın haberine göre; Güzel oyuncu iki kez mayo değiştirerek denize girdi ve güzel havanın tadını çıkardı.

Birce Akalay’ın tatil keyfi!

Biraz ötede ise oyuncu Kaan Yıldırım plajda kaslı vücudunu göstererek tur atıyordu.

Birce Akalay’ın tatil keyfi!

Yanında bu kez her zamankinin aksine yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu değil, meslektaşı Kubilay Aka vardı.

Birce Akalay’ın tatil keyfi!

DENİZDE SELAMLAŞTILAR

İkili hemen arkasından suya girdikleri Birce Akalay ile denizde selamlaştı. Kubilay Aka havalı bir atlayış yaparak balıklama denize daldı.

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