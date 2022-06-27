Birce Akalay’ın tatil keyfi!

Son dönemde dijital platformda yayınlanan projeleriyle gündeme gelen ve adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Birce Akalay, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. Tatilin keyfini çıkaran güzel oyuncu, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:12Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 11:38
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Geçtiğimiz günlerde bikinili görüntülendiğinde "38 yaşındayım, rahatlıkla yazabilirsiniz. Ben böyle şeyden gocunmam" diyen oyuncu yine kusursuz fiziğiyle kumsalda ilgi odağıydı.