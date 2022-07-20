Brad Pitt etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Hollywood filmlerinin ünlü ismi aynı zamanda Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerinde etek giyerek herkesi şaşırttı. Almanya'nın başkenti Berlin'de kırmızı halıya katılan dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında yer alan Pitt'in stili sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30
Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:50
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında yer alan oyuncu Brad Pitt film galasına etek giyip gitti.
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket ve içine de pembe keten gömlek giydi
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Aksiyon-komedi türü filmlerinin vazgeçişmez ismi herkesi şaşırttı.
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Ünlü yıldız yeni filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) tanıtımı için Berlin'e gitti.
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Genellikle takım elbise ya da smokinle galalara katılan ünlü oyuncu bu defa herkesi şaşırttı.