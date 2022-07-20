  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Brad Pitt etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Brad Pitt etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Hollywood filmlerinin ünlü ismi aynı zamanda Angelina Jolie'nin eski eşi Brad Pitt, başrolünde yer aldığı 'Suikast Treni' (Bullet Train) filminin Berlin prömiyerinde etek giyerek herkesi şaşırttı. Almanya'nın başkenti Berlin'de kırmızı halıya katılan dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında yer alan Pitt'in stili sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:50
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında yer alan oyuncu Brad Pitt film galasına etek giyip gitti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Pitt, kırmızı halıya çıkarken kahverengi bir etek, aynı renk bir ceket ve içine de pembe keten gömlek giydi

Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Aksiyon-komedi türü filmlerinin vazgeçişmez ismi herkesi şaşırttı.

Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Ünlü yıldız yeni filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) tanıtımı için Berlin'e gitti.

Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Brad Pitt, etek giydi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Genellikle takım elbise ya da smokinle galalara katılan ünlü oyuncu bu defa herkesi şaşırttı.

  • SON DAKİKA