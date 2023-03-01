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Haberler Galeri Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile nikah masasına oturmuştu. Bir çocukları bulunan çiften hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir fikir ayrılığı yaşadığı iddia edilen Gülsoy çiftinin 5 yıllık evlilikleri sona erdi.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 15:24
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Oyuncu Buğra Gülsoy 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz ile yollarını ayırdı.

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Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu. 2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayeti annede kaldı. Gülsoy ile Gürbüz çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dostça görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Buğra Gülsoy geçen aylarda katıldığı bir televizyon programında "Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı! 5 yıllık evlilik tek celsede bitti

Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" demişti.

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