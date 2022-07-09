Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çiftten, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, güzel oyuncunun ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığı öğrenilmişti. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan ünlü çiftten, Burak Özçivit eşiyle çekildikleri yeni pozlarını paylaştı. Özçivit'in takipçileri ise dikkat çeken detayı konuştu.