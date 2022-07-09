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Haberler Galeri Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çiftten, geçtiğimiz aylarda müjdeli haber gelmiş, güzel oyuncunun ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığı öğrenilmişti. Şimdilerde Bodrum'da tatil yapan ünlü çiftten, Burak Özçivit eşiyle çekildikleri yeni pozlarını paylaştı. Özçivit'in takipçileri ise dikkat çeken detayı konuştu.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:24 Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 16:47
Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' (2013-2014) dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı.

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Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

2017'de görkemli bir düğün yapıp, ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu çift, 2019'da oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

İki buçuk aylık hamile olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açarak ailesiyle Bodrum'a gitti.

Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile doğal bir pozunu paylaştı. Ancak fotoğraftaki tarzı, gören herkesi şoke etti.

Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Kabarık saçları dikkat çeken Burak Özçivit'e yorum yağdı. Hayranları ünlü isme; "Saçlar alev almış", "Ne oldu saçlarına?", "Fahriye ne yaptın eşine?", ""Saçlarına ne oldu, elektrik mi çarptı?" gibi yorumlarla takıldı.

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