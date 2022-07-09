Burak Özçivit paylaştı, sosyal medya o detayı konuştu

Kabarık saçları dikkat çeken Burak Özçivit'e yorum yağdı. Hayranları ünlü isme; "Saçlar alev almış", "Ne oldu saçlarına?", "Fahriye ne yaptın eşine?", ""Saçlarına ne oldu, elektrik mi çarptı?" gibi yorumlarla takıldı.