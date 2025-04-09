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Çağla Şıkel'den kahvaltı eleştirilerine cevap: Sanki kurbağa bacağı yedim

Ünlü manken Çağla Şıkel'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltısı çok konuşulmuştu. Kimileri tarafından sağlıklı bulunan kahvaltısı kimileri tarafından da eleştirildi. Ünlü manken eleştirilere böyle yanıt verdi.

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Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Çağla Şıkel’den kahvaltı eleştirilerine cevap: Sanki kurbağa bacağı yedim

Aşk hayatı ile adından söz ettiren ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde kuru yemiş ve vitaminlerden oluşan kahvaltı tabağı ile çok konuşuldu. Sosyal medyada gündem olan kahvaltısına Şıkel böyle açıklama getirdi:

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Çağla Şıkel’den kahvaltı eleştirilerine cevap: Sanki kurbağa bacağı yedim

"Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Akşam çok geç yemek yedim. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Canın kahvaltı yapmak istemeyebilir. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor.

Çağla Şıkel’den kahvaltı eleştirilerine cevap: Sanki kurbağa bacağı yedim

Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var. Akşam geç yediysem sabah az yemeğe çalışıyorum."

Çağla Şıkel’den kahvaltı eleştirilerine cevap: Sanki kurbağa bacağı yedim