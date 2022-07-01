Cardi B'nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Cardi B, hem filtreli hem de filtresiz iki fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü rapçinin doğal hali ise sosyal medyaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:51Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:51
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Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B, özel hayatını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.