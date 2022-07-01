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Haberler Galeri Cardi B'nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Cardi B'nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Cardi B, hem filtreli hem de filtresiz iki fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü rapçinin doğal hali ise sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:51 Güncelleme Tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:51
Cardi B’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Abartılı lüks harcamaları, sahnedeki ve günlük hayattaki gösterişli kıyafetleriyle gündeme gelen Cardi B, özel hayatını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

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Cardi B’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Attığı her adımla herkesin dikkatini üzerine çeken Cardi B. bu kez de Instagram hesabında bir filtreli bir de filtresiz iki pozuna yer verdi.

Cardi B’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Cardi B'nin, üzerinde aynı kıyafetle ve aynı havuz başında çektirdiği pozlardan filtreli olanında şarkıcı kusursuz görünüyor.

Cardi B’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Fakat şarkıcının filtresiz pozunda ise bacaklarındaki selülitler ve çatlaklar ilk bakışta belli oluyor.

Cardi B’nin son paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
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