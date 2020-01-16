Çarpışma ve Zemheri dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Alperen Duymaz yaşıyla gündem oldu

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın paylaştıkları Çarpışma dizisi 30 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan final bölümü ile sona ermişti. Çarpışma'nın oyuncuları yine dikkatleri üzerine çekti. Çarpışma'da Kerem Korkmaz olarak tanıdığımız Alperen Duymaz, ilk bölümüyle ekrana gelen Zemheri dizisindeki Ayaz karakteriyle de izleyenlerden tam not aldı. Yakışıklı oyuncuyu yakından tanımak isteyen Çarpışma ve Zemheri dizisinin izleyicileri tarafından Alperen Duymaz'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte Alperen Duymaz ve ünlülerin yaşları...