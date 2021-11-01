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Haberler Galeri 'Cem Belevi' soruları İrem Derici'yi kızdırdı!

'Cem Belevi' soruları İrem Derici'yi kızdırdı!

Güzel şarkıcı İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları dilden dile dolaşıyordu. Birlikteliklerini açıklamayan çift hakkında ortaya şok bir iddia ortaya atılmış; Cem Belevi'nin, İrem Derici'yi aldattığı öne sürülmüştü. İrem Derici, dedikodular yüzünden bir süre önce sosyal medyada Cem Belevi'yi takipten çıkarmıştı. İrem Derici, Lefkoşa'da konser verdi. Şarkıcı, adının aşk iddialarına karıştığı Cem Belevi ile ilgili sorular sorulunca sinirlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:14
’Cem Belevi’ soruları İrem Derici’yi kızdırdı!

İrem Derici, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Lefkoşa'da sahneye çıkan sanatçı, son zamanlarda adının aşk dedikodularına karıştığı Cem Belevi'yi Instagram'dan silmişti.

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’Cem Belevi’ soruları İrem Derici’yi kızdırdı!

Derici, konuyla ilgili soruya "Artık kusacağım bu konudan, bırakın Cem'i memi. O konular geride kaldı. Zaten aramızda da hiçbir şey olmamıştı" yanıtını verdi.

’Cem Belevi’ soruları İrem Derici’yi kızdırdı!

Öte yandan Cem Belevi de geçen hafta verdiği röportajda, "Aşk var mı?" sorusuna, "Yok, bir süredir bulamıyorum. Arıyorum, inşallah bulacağım" demişti.

’Cem Belevi’ soruları İrem Derici’yi kızdırdı!
’Cem Belevi’ soruları İrem Derici’yi kızdırdı!
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