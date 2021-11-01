'Cem Belevi' soruları İrem Derici'yi kızdırdı!

Güzel şarkıcı İrem Derici ile kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi'nin bir süredir aşk yaşadığı iddiaları dilden dile dolaşıyordu. Birlikteliklerini açıklamayan çift hakkında ortaya şok bir iddia ortaya atılmış; Cem Belevi'nin, İrem Derici'yi aldattığı öne sürülmüştü. İrem Derici, dedikodular yüzünden bir süre önce sosyal medyada Cem Belevi'yi takipten çıkarmıştı. İrem Derici, Lefkoşa'da konser verdi. Şarkıcı, adının aşk iddialarına karıştığı Cem Belevi ile ilgili sorular sorulunca sinirlendi. İşte detaylar...