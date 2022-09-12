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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım!
Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ise ilk çocuklarını kucağına almıştı. Son olarak çiçeği burnunda baba, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte ilk paylaşımını yaptı.
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:20Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:57
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Film setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Gupse Özayve Barış Arduç çifti, 2020 yılında nikah masasına oturdu.