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Haberler Galeri Çiçeği burnunda baba Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım!

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım!

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ise ilk çocuklarını kucağına almıştı. Son olarak çiçeği burnunda baba, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte ilk paylaşımını yaptı.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 13:57
Çiçeği burnunda baba Barış Arduç’tan kızıyla ilk paylaşım!

Film setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Gupse Özayve Barış Arduç çifti, 2020 yılında nikah masasına oturdu.

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Çiçeği burnunda baba Barış Arduç’tan kızıyla ilk paylaşım!


İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ilk bebekleri dünyaya geldi.

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç’tan kızıyla ilk paylaşım!

9 Eylül'de kızına kavuşan Arduç, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç’tan kızıyla ilk paylaşım!

Barış Arduç, Instagram hesabından kızının elinin gözüktüğü bir fotoğrafı yayınlayarak "Hoş geldin Jan Asya Arduç. Arayan, soran herkese çok teşekkürler" notunu yazdı.

Çiçeği burnunda baba Barış Arduç’tan kızıyla ilk paylaşım!

Çiftin kızlarına koyduğu "Jan" adı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken anlamı da merak konusu oldu.

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