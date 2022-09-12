Çiçeği burnunda baba Barış Arduç'tan kızıyla ilk paylaşım!

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ise ilk çocuklarını kucağına almıştı. Son olarak çiçeği burnunda baba, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte ilk paylaşımını yaptı.