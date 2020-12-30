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Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü son haliyle şoke etti! Abdülhamit Danışır bakın nerede görüntülendi
Çılgın Bediş dizisinin kapıcı Abdül'ü son haliyle şoke etti! Abdülhamit Danışır bakın nerede görüntülendi
Bir döneme damga vuran Çılgın Bediş dizisinde Yonca Evcimik ile birlikte 'Kapıcı Abdül' karakteriyle rol alan Abdülhamit Danışır'ın son hali yürekleri burktu. Kabataş trafik ışıklarında kitap satarak geçimini sağlayan Danışır, meslektaşlarından yardım bekliyor...
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:04
'Çılgın Bediş' dizisindeki 'Kapıcı Abdül' karakteriyle bilinen Abdülhamit Danışır, Kabataş'taki trafik ışıklarında duran araçlara dini kitaplar satmaya çalışırken görüntülendi.
Oyuncu, rol aldığı dizi ve filmlerdeki arkadaşlarının kendisine yardım elini uzatmasını beklediğini söyledi.
Çaresiz olduğunu belirten Danışır, "Ekmek paramı böyle kazanıyorum. Tek başıma bir evde yaşıyorum" şeklinde konuştu.
Mesleğine devam edemediğini söyleyen oyuncu, "Çılgın Bediş, G.O.R.A. ve bir sürü işte daha rol aldım. Sonrasında rol gelmedi. Oyunculuğa devam edemedim, yoksa işimiz güzeldi" dedi.
Rol arkadaşı Yonca Evcimik'ten yardım istediğini belirten Danışır, "Beni tanımıyor ve destek olmadı. İmkanı olanlar bana el uzatsın, yardım etsin. Kimseden bir ses çıkmadı ve hiç yardımcı olmadılar" ifadelerini kullandı