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Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Çılgın Bediş, 90'larda en sevilen dizilerin arasında yer alıyordu. Dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın ise belki de en dikkat çekici isimdi. Son zamanlarda gözlerden ırak bir yaşamı tercih eden Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Sonay Aydın'ın geçirdiği büyük değişim...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





