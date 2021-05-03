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Haberler Galeri Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Çılgın Bediş, 90'larda en sevilen dizilerin arasında yer alıyordu. Dizide Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın ise belki de en dikkat çekici isimdi. Son zamanlarda gözlerden ırak bir yaşamı tercih eden Sonay Aydın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Sonay Aydın'ın geçirdiği büyük değişim...

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:44
Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Çılgın Bediş'te canlandırdığı Banu karakteriyle akıllara kazınan Sonay Aydın değişimiyle yok artık dedirtti. İşte Sonay Aydın'ın yıllar içindeki şaşırtan değişimi…

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Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Yonca Evcimik

Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Yonca Evcimik

Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Yonca Evcimik

Çılgın Bediş'in Banu'su yıllar sonra görüntülendi! Değişimi ağızları açık bıraktı

Yonca Evcimik

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