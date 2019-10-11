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Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı

Ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın eski bölümleri dizinin sıkı takipçileri tarafından izlenmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Çocuklar Duymasın'ın eski ve yeni oyuncuları gündemden düşmüyor. Son olarak dizide Zero Tuna olarak tanığımız Volkan Severcan dikkatleri üzerine çekti. Volkan Severcan'ı yakından tanımak isteyenler 'Çocuklar Duymasın'ın Zero Tuna kim, Volkan Severcan kaç yaşında' gibi en çok merak edilenlere yanıt ararken başarılı oyuncunun kızını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunun olduğu biliyor musunuz? İşte Volkan Severcan'ın ve ünlülerin çocukları...

Giriş Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 17:24
Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı

Ekranların uzun soluklu dizilerinden olan Çocuklar Duymasın'ın oyuncuları yine adlarından söz ettirdi. Çocuklar Duymasın'ın eski bölümlerini izleyemeye devam eden dizinin takipçileri tarafından özel hayatı yakından takip edilen oyunculardan olan Volkan Severcan hakkındaki gerçek hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncunun kızını ilk kez gören dizinin hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı

Bahar Erdeniz LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı

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