Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunu ilk kez görenler inanamadı

Ekranların sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın eski bölümleri dizinin sıkı takipçileri tarafından izlenmeye devam ediyor. Hal böyle olunca Çocuklar Duymasın'ın eski ve yeni oyuncuları gündemden düşmüyor. Son olarak dizide Zero Tuna olarak tanığımız Volkan Severcan dikkatleri üzerine çekti. Volkan Severcan'ı yakından tanımak isteyenler 'Çocuklar Duymasın'ın Zero Tuna kim, Volkan Severcan kaç yaşında' gibi en çok merak edilenlere yanıt ararken başarılı oyuncunun kızını ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki siz Çocuklar Duymasın'ın Tuna'sı Volkan Severcan'ın çocuğunun olduğu biliyor musunuz? İşte Volkan Severcan'ın ve ünlülerin çocukları...