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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıyan Çöpçüler Kralı, hafızalardaki yerini koruyor. Efsane filmin karakterleri, izleyenleri gönlünde taht kurmuştu. Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer karakteri canlandıran Ayşen Gruda'nın abilerini şimdiki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Aradan geçen onca yıl sonra ilk kez görüntülenen Hacer'in abileri son halleri sosyal medyada olay oldu. Bakın yıllar hafızalara kazınmış o oyuncuları nasıl da değiştimiş...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:07 Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2020 Pazartesi 14:07
Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.

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Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...

Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Kenan İmirzalıoğlu

Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Barış Arduç

Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!

Savaş Dinçel

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